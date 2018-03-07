ЦИК решил опубликовать все счета Грудинина

Кандидаты на пост президента РФ становятся активнее. Их выступления — ярче. В Центризбиркоме сегодня заявили, что пора поставить точку в вопросе счетов Грудинина.

Центральная избирательная комиссия на своем заседании сегодня рассмотрела ситуацию, которая сложилась после поступившей информации из Швейцарии — о банковских счетах кандидата от КПРФ.

" Поскольку он нас недостоверно информировал на том этапе, мы обязаны в соответствии с законом, исходя из того, что выявилось на сегодняшний день, опубликовать. Мы отвечаем за каждое слово, у нас есть все необходимые документы, в том числе из налоговой инспекции, потому отвергаю все спекуляции, которые естественно последуют. Давайте доведем до граждан и поставим сегодня жирную точку в отношении всех этих счетов Павла Николаевича Грудинина", — заявила Элла Памфилова, председатель ЦИКа.

В плакаты о кандидатах, которые размещаются на избирательных участках, будет допечатана информация о том, что подавая в декабре документы для регистрации в качестве кандидата на пост президента, Павел Грудинин не сообщил — как того требует закон — о своих зарубежных финансовых активах.

"13 счетов в Швейцарии, из которых 6 совершенно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года. Это значит, что подавая декларацию 28 декабря Павел Николаевич представил нам недостоверные сведения. Документы о том, что счета закрыты, Павел Николаевич нам так и не представил. На этих 6 счетах на декабрь 2017 года находились средства в общей сумме 960 000 долларов США, денежные средства в размере 92 000 евро, фонд коллективных инвестиций, 137 000 долларов США, золото в количестве 174 унций — более 5,5 килограммов, рыночной стоимостью 227 000 долларов, фонд коллективных инвестиций еще один — 244 000 доллара, еще один фонд коллективных инвестиций — 240 000 долларов", — перечислил Николай Булаев, заместитель председателя ЦИКа.

"Недостоверность не такая уж и маленькая, как нам казалось. Она еще выросла, появилось золото, появились еще миллионы рублей. Может, мы повременим печатать плакаты еще раз, может, еще что всплывет, и мы не будем вынуждены опять переделывать это?" – уточнил Сергей Сироткин, член ЦИК.

Но перепечатать плакаты прямо сейчас Центризбирком обязывает закон. В комиссии обращают внимание: полную проверку прошли все кандидаты, однако настолько серьезные расхождения с поданной и реальной информацией — есть только у одного. Вместе с тем, ЦИК принимает во внимание и заявление Грудинина, написанное им в январе о закрытии счетов.

"Мы этому документу, в соответствии с законом, верим. Но информируем избирателей о том, что в декабре 2017 года Павел Николаевич был не до конца откровенен", — отметил Булаев.

Вопрос об отмене регистрации кандидата не ставится.

"У нас нет оснований. У нас в соответствии с законом есть его заявление, у нас нет возможности ни подтвердить, ни опровергнуть. Мы исходим из презумпции доверия. Мы все обращаем в пользу кандидата, а не наоборот.

Если бы у него не было у самого запутанности в этих вопросах, не было бы повода нам столько времени тратить на эту ситуацию", — рассказала Памфилова.

Сам Павел Грудинин, несколько дней назад заявивший на дебатах, что больше не будет в них участвовать и ушедший тогда из студии, сегодня вновь появился в студии и вновь ее покинул.

"Я абсолютно убежден в том, что это не дебаты и участвовать в них я не буду, а пришел я сюда по другому поводу. Я считаю, что все мужчины, стоящие здесь, тоже причастны к такой неприятной вещи, как обида Ксении Анатольевны. Поэтому от лица всех мужчин, я хочу извинится перед ней, поблагодарить ее за то, что она с нами, поздравить ее с этим праздником и пожелать здоровья. Конечно, победить она вряд ли победит, это буду я, ха-ха, но все равно — я хочу поздравить ее с этим праздником. Всё, я покидаю ваше мероприятие, до свиданья", — заявил Грудинин.

"Человек по-хамски пришел — вы тут занимаетесь дебатами, а я тут цветочки подарил и пошел! Тут не кабаре, не ночной клуб, ты кандидат в президенты! Участвуй в дебатах! Не хочешь — имеешь право, но не надо обманывать народ! Счета есть, не закрыты, деньги, золото, машины, недвижимость, все есть за границей!!! Все доходы его хозяйства — сдача в аренду нашей земли! За которую погибли мои родственники! А он гребет лопатой огромные деньги! Скажи правду, что не морковки и не клубника доходы твои, а самая дорогая подмосковная земля!! И лжет, лжет каждый день!" – возмутился Владимир Жириновский.

Возле одного из московских универмагов сегодня остановились машины с надписью "Титов".

Французская предпринимательница выращивает в России старинные сорта французских роз. Бизнес явно идет неплохо.

"Ну, у вас такой аромат здесь, жаль, что этого не чувствуют, у Флоранс цветы не просто красивые, но и с потрясающим ароматом! 10.51.55 Ну хватает на 8 марта, ведь у нас же всегда покупают?! — Никогда, никогда не хватает... Те, которые специально на 8 марта нам звонят и говорят: 10 тысяч есть? — Мы говорим: нету — Ну, наших-то 26 есть? — Есть!".

Десятки букетов цветов Борис Титов с помощниками повезли в том числе на деловой завтрак с женщинами-предпринимателями. Бизнес-леди, по мнению Титова, в малом и среднем бизнесе это уже вообще главная движущая сила.

"Работать можно не 12 часов, а головой". Григорий Явлинский сегодня пришел выбрать подарки к 8 марту в магазине, в котором работают мастера с особенностями развития.

"Огромное число людей с особенностями развития не имеет никакого приложения себе, не имеют рабочих мест, не имеют перспективы, это чрезвычайно важное направление, я готов его всячески поддерживать — создавать самые интересные условия, чтобы они могли двигаться все выше и выше", — сообщил Григорий Явлинский.

С наступающим праздником женщин Самары поздравил кинорежиссер Владимир Меньшов — доверенное лицо Путина. И рассказал, почему поддерживает своего кандидата: "Он ужасно много работает и он в курсе всех дел!"

Ну а в самом штабе Путина в Москве девушкам-волонтерам подарили цветы Стас Михайлов и Михаил Пореченков.

Центризбирком запустил приложения по поиску избирательных участков в крупнейших социальных сетях — "Одноклассниках" и "В контакте". Так что на выборах подходящее место для голосования стало еще удобнее.

Максим Сурайкин сегодня встретился с наблюдателями от СНГ, которые уже работают в России.

"Есть всегда силы, которые хотели бы сфальсифицировать, дискредитировать. И наша общая задача и миссии наблюдения наших дружественных стран, миссии наблюдения СНГ, нашей партии и я думаю, что всех кандидатов, добиться максимальной чистоты выборов".

На стенах в штабе Сурайкина — портреты Сталина и Ленина.

Ксения Собчак, уже неоднократно спорившая с Сурайкиным о роли Сталина в истории, сегодня в Иркутске — сторонники встречают ее плакатами. Перед началом встречи на киноэкране показывают агитационный ролик Собчак.

"Если нам не нравится наше настоящее, единственное, как мы можем его изменить, это говорить про будущее. Про то, как выстроить новую инновационную экономику, про то, как создать такие условия, чтобы коррупции в нашей стране не было и чтобы тогда люди могли действительно получать возможность больше зарабатывать", — рассказала Собчак.

Во Владимире Сергей Бабурин осматривает стенды в аудитории юридического института, а затем беседует со студентами.

"Кроме неолиберальной альтернативы есть русская альтернатива. Говорю, не надо бояться быть русскими! Не надо бояться быть православными! Иначе мы тоже потеряем свою родину в течение одного-двух поколений".

Новый опрос ВЦИОМ — электоральные рейтинги кандидатов на пост президента. Поддержать кандидата Владимира Путина готовы 69,7% опрошенных. Его показатели — говорят аналитики — находятся в сложившихся коридорах значений от 67% до 72%.

За кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 7,1% опрошенных, за кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского — 5,6%. За Ксению Собчак — 1,1%, за Григория Явлинского — 1%, за Бориса Титова — 0,3%, за Максима Сурайкина — 0,3%, Сергея Бабурина — 0,2%.

71% опрошенных заявляет, что точно пойдут голосовать. Аналитики заявляют, что такой высокий процент позволяет спрогнозировать явку на выборах на уровне 62-64%.