Закономерный ответ: в России прокомментировали нервную реакцию Запада на Послание Путина

Создание новейших систем стратегического оружия — вынужденный, но закономерный ответ России на действия США и их союзников, не нарушающий международные договоренности. Важно преодолеть дисбаланс, который создан Штатами и надежно защитить безопасность страны, прокомментировали сегодня в российском МИД нервную реакцию западных партнеров на Послание Владимира Путина Федеральному Собранию.

Редкие кадры — возможность снять производство самой мощной межконтинентальной ракеты современности. "Сармат" не имеет аналогов в мировом ракетостроении. Главная особенность — очень короткий активный участок полета, другими словами разгон — всего за минуту. Значит, для существующих систем противоракетной обороны она недосягаема. Ракета несет гиперзвуковые ядерные заряды большой мощности и ограничений по дальности полета почти не имеет.

В странах НАТО "Сармат" уже прозвали "Сатана-2". "Сатаной-1" там именуют предшественника — ракету "Воевода", которая стоит на вооружении с конца 1980-х годов. От нее "Сармату" прагматичные инженеры оставили только размеры, чтобы пусковые шахты не перестраивать. Начинка суперсовременна, как и завод, на котором выпускают "Сармат". В цехах все блестит, они недавно реконструированы.

"В прошлом году заводу исполнилось 85 лет. С 2013 года началась масштабная реконструкция. Практически, поменяли весь парк оборудования. Новые цеха, новые технологические возможности, современное оборудование, профессиональные люди", — отмечает первый заместитель генерального директора Красноярского машиностроительного завода Александр Гаврилов.

В недавнем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин назвал целый ряд отечественных разработок супероружия, которые могут работать как цельный комплекс. Гиперзвуковой комплекс "Кинжал" уничтожает ПРО противника, идущие следом ракеты комплекса "Авангард" бьют по укреплениям, а уже системы типа "Сармат" способны нанести сокрушительный удар возмездия. Наличие такого оружия позволяет России обеспечить стратегическую безопасность страны.

"Президент представил ряд новейших наработок ОПК, отметив, что отдельные образцы уже поступили в войска. Все отмеченное будет реализовано в установленные госконтрактами сроки", — заверил министр обороны России Сергей Шойгу.

За тем, как выполняется гособоронзаказ, армия следит круглосуточно. Камеры в заводских цехах передают картинку в режиме реального времени на мониторы в Национальный центр управления обороной.

"Уточнение суточных показателей по организации выполнения реконструкции объекта в рамках создания объекта ракетного комплекса "Сармат". Офицеры дежурной смены напрямую в онлайн-режиме получают информацию по каждому объекту реконструкции", — отмечает начальник дежурной смены ЦУПД Национального центра управления обороной Богдан Диканёв.

России, а до этого Советскому Союзу, ядерное оружие нужно было, чтобы остужать пыл заокеанских партнеров, чтобы видели — нам есть, чем ответить. Ведь именно США — единственная страна, которая первой применила ядерное оружие, к тому же по невоенным объектам. А еще в 2001 году Вашингтон вышел из договора по ПРО, началось расширение НАТО и наращивание инфраструктуры альянса у российских границ. Россия не раз предлагала США создавать систему противоракетной обороны вместе, но Штаты предпочли это делать без нас и, по сути, против нас.

"В связи с созданием систем, о которых говорил президент, вызывают удивление обвинения в наш адрес в нарушении международных договоренностей в области контроля над вооружениями. В Госдепартаменте упомянули Договор о ракетах средней и меньшей дальности, который запрещает сторонам создавать и разворачивать ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Но в Послании президента РФ о таком оружии даже не упоминается", — подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Москва особо подчеркивает, что все работы по укреплению обороноспособности ведутся в рамках действующих международных соглашений.