Снегопады и большая вода: к чему готовиться москвичам

Обильные снегопады и холода — совсем не по-весеннему звучит прогноз столичных синоптиков на праздничные выходные. Погода на месяц отстает от календаря. Впрочем, пока одни ждут весны как чуда, другие с ужасом думают о потеплении. В Подмосковье в зоне паводка могут оказаться около ста населенных пунктов. К большой воде готовятся и в исторически-сухих районах столицы.

Связанные одним канатом, с буром наперевес, на лед выходят — нет, не любители зимнего клева, а техники Карамышевского гидроузла. Задача — измерить толщину льда. Чем она ниже — тем ближе паводок. Судя по данным, время до схода большой воды еще есть, но дежурный уровень реки проверяет каждый час. Важно не упустить момент.

По прогнозам, Иваньковское водохранилище из-за аномальных снегопадов окажется переполнено раза в 4. И тогда гигантские объемы воды нужно будет быстро, но аккуратно провести через Москву и сбросить на юге. Подробнее об этом — Герман Елянюшкин, руководитель ФгБУ "Канал имени Москвы": "Критические явления могут произойти из-за того, что снег будет таять очень интенсивно и плюсовая температура будет держаться, как днем, так и ночью".

Подтопить может, в первую очередь, Филевскую и Лужнецкую набержные, а еще улицу Власова и Миусскую площадь. Правда, река здесь уже не причем: на этих двух площадках коммунальщики устроили настоящий снежный склад. Дюны высотой с пятиэтажку. Местные жители ждут великого потопа. Коммунальщики клянутся вывезти снег до потепления, но ни уборочной техники, ни дворников в районе дюн не видно.

На радость жителям пригородных районов весна в Москву не торопится. Синоптики обещают, что снег не сойдет до конца месяца: резкого потепления не стоит ждать и в начале апреля. Ученые называют это тенденцией. Времена года смещаются примерно на месяц. Если судить по погоде, новый год москвичи теперь отмечают осенью, а международный женский день — зимой.

"Если посмотреть даты выпадения устойчивого снежного покрова и даты схода устойчивого снежного покрова, то они сдвигаются вперед, — подтверждает старший научный сотрудник Института глобального климата и экологии Росдиромет Ирина Корнева. — То есть начало сдвигается позже и начало весны сдвигается вперед".

Другая тенденция — атмосферные фронты, приходящие в Москву, стали мощнее. Летом жарче, зимой холоднее, при этом выпадает больше осадков. Климат столицы меняет Баренцево море. Там тают льды и на поверхности образуются атмосферные вихри, которые кардинально перестраивают маршруты воздушных потоков над Центральной частью России.

В столичном зоопарке об изменениях климата ничего не знают, но активно на него реагируют. Журавли увязли по колено в снегу и отложили брачный период. Мартовскую песню в сугробах отказывает петь манул. Разбуженные было весенним солнцем, еноты снова впали в спячку, а сурки даже и не думали из нее выходить, хотя вообще-то давно пора. "Кончаются жировые запасы, и иногда бывает и такое, что даже к смерти приводит это, если осенью не наелся, — рассказывает научный сотрудник отдела экспозиции Московского зоопарка Мария Тарханова. — Но в зоопарке им ничего не угрожает. Наши сотрудники их накормят в любом случае".

Изменения в атмосфере будут продолжаться, а значит, погода еще преподнесет москвичам сюрпризы. Но о природных бедствиях речь пока не идет.