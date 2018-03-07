Собчак попала в украинские черные списки за Крым

Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных кандидата в президенты Российской Федерации Ксению Собчак за "незаконное пересечение государственной границы Украины".

Как передает ТАСС, Собчак обвинили в несанкционированной Киевом поездке в Крым в апреле 2014 года, "оправдании российской агрессии" и манипуляции значимой информацией для получения политических дивидендов.

После того, как 6 марта Собчак известила общественность, что попросила Киев разрешить ей поехать в Крым через территорию Украины, где кандидат от партии "Гражданская инициатива" намеревалась пообщаться там с крымскими татарами, глава МИД Украины Павел Климкин назвал это "шизофренией".

По его словам, иначе не объяснить, зачем Собчак понадобилось получать "законный въезд для ведения нелегитимной кампании на нелегитимных выборах на оккупированной территории".