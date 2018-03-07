Юрий Семин: не верьте тому негативу, что говорят о российских болельщиках

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы против мадридского "Атлетико" прокомментировал возможные беспорядки с участием российских и испанских болельщиков. По мнению специалиста, поводов для беспокойства нет и матч пройдет в спокойной обстановке.

"В последнее время очень много говорится о поведении российских фанатов, и в большинстве случаев с негативной окраской, — сказал Семин, слова которого приводит "Спорт-экспресс" – Но ничего не произойдет с болельщиками. Они такие же, как и во всем мире. Как и те же испанцы, к примеру. Другое дело, что агрессия присутствует в мировом футболе, она есть везде. И наши фанаты ничем не отличаются от остальных в негативном плане."

"Такие разговоры в прессе начинаются из-за предстоящего чемпионата мира, но у нас хорошо проходит сезон и агрессии нет. Приезжайте к нам спокойно, вас встретят хлебом с солью. И не верьте тому, что пишут".

Напомним, что накануне в матче 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" из Бильбао и московским "Спартаком" в Испании произошли беспорядки с участием фанатов обеих команд. В результате, несколько болельщиков получили серьезные повреждения, а один из полицейских скончался из-за инфаркта.

Матч между "Атлетико" и "Локомотивом" пройдет в четверг, 8 марта в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Ответный поединок состоится 15 марта в Москве.