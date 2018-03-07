Скотланд-Ярд сообщил, чем отравили Скрипаля

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Отравление Скрипаля 1 час назад
Скотланд-Ярд сообщил, чем отравили СкрипаляЧитайте нас в Telegram
Попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества. Так прокомментировал инцидент в Солсбери с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. Они были госпитализированы и находятся сейчас в критическом состоянии.
Скрипаль в 2010 году был осужден в России за работу на британскую MI6. Он продал британской спецслужбе за 100 тысяч долларов списки российских агентов-нелегалов в Европе, сообщает РИА Новости. Спустя четыре года Москва обменяла его и еще трех осужденных за шпионаж граждан на высланных из США по подозрению в шпионаже 10 агентов. В прессе это дело получило название по имени одного из разоблаченных российских агентов – Анны Чапман.
Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба российской армии после высылки с Родины обосновался в Великобритании. За несколько недель до отравления он пожаловался в полицию из-за опасений за свою жизнь.
В последние годы Сергей Скрипаль потерял почти всю семью: сначала в автокатастрофе погибла его жена, потом погибли его брат и сын. В живых оставалась одна дочь. Однако теперь жизнь и самого 66-летнего экс-полковника и его 33-летней дочери находится на волоске.
Их нашли на скамеечке у торгового центра. До этого они были в ресторане, где поскандалили из-за плохого обслуживания. После этого переместились в пивной бар. На скамеечке их заметила случайная прохожая, которая вызвала полицию. По ее словам, пара была под воздействием какого-то химического вещества, но на наркоманов похожа не была.
Предполагалось, что Скрипали находятся под воздействием фентанила — синтетического опиата, который используется в медицине для анестезии.
Проблемы со здоровьем возникли и у офицера полиции Уилтшира. В тяжелом состоянии он госпитализирован, заявила замглавы полиции Уилтшира Кир Притчард. Этот полицейский обнаружил некое белое вещество, завернутое в защитную оболочку.
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