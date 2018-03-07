В Испании футбольный клуб будет продан за 1 евро

Испанский футбольный клуб "Рекреативо" будет продан за символическую сумму – 1 евро. Сообщается, что такое решение было принято в связи с тем, что клуб испытывает финансовые сложности и клубу банально требуется новый владелец. Сумма задолженности клуба составляет порядка 7,6 миллионов евро.

Городские власти Уэльвы – города, в котором базируется "Рекреативо", уже погасили образовавшиеся долги, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на английское издание Daily Mail. Более того, для приобретения клуба уже нашелся и покупатель в виде компании Eurosamop, которая уже обсудила детали покупки всех акций команды.

Отметим, что " Рекреативо" является старейшим клубом Испании – в 2018 году он отметит свое 129-летие. Сейчас "Рекре" выступает в третьем по силе дивизионе Испании. Высшим достижением команды является 8 место в высшем эшелоне испанского футбола, а также выход в финал Кубка Испании в сезоне 2002/03.