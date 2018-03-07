Россиянин Большунов завоевал бронзу на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов финишировал третьим на этапе Кубка мира в норвежском городе Драммен. Россиянин добился этого достижения в спринте классическим ходом. Он преодолел дистанцию за 2 минуты и 48,47 секунды.

В борьбе за призовые места Большунов уступил двум норвежским лыжникам: ставшему победителем Йоханнесу Клэбо, показавшего лучшее время гонки – 2.44,69, а также пришедшему вторым Эйрику Брасндалу (2.45,73).

Отметим, что еще два представителя России – Александр Панжинский и Глеб Ретивых, завершили борьбу на этапе на более ранних стадиях соревнования.