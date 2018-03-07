Фигуристы Скопцова и Алешин стали первыми в коротком танце на чемпионате мира

Фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин из России стали первыми на проходящем в болгарской Софии чемпионате мира среди юниоров. Россияне в соревнованиях танцевальных дуэтов получили от судей 66,44 балла.

Следом за российскими спортсменами расположились Марджори Ладжои и Закари Лага из Канады с результатом 62,39 балла, а замкнули тройку лучших еще одни представители России – Арина Ушакова и Максим Некрасов. Их показатель составил 61,29 балла. Также отметим, что четвертыми стали еще одна российская пара СофьяШевченко и Игорь Еременко (60,95).

Произвольная программа танцоров состоится 9 марта.