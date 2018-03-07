КХЛ. ЦСКА выиграл у "Спартака", СКА дожал "Северсталь" в овертайме

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) продолжаются матчи плей-офф Кубка Гагарина в Восточной и Западной конференции. В московском противостоянии "Спартак" – ЦСКА серия переехала на площадку "красно-белых".

Именно в первом домашнем поединке подопечные Вадима Епачинцева смогли прервать "сухую" серию в матчах с армейцами спустя три очных поединка в рамках КХЛ. Однако случилось это уже в концовке третьего матча серии, когда счет на табло уже был 0:3 в пользу ЦСКА. Авторами забитых голов в составе победителей стали Сергей Андронов, Сергей Шумаков и Михаил Григоренко, в то время как единственную шайбу за спартаковцев забил Илья Талалуев. Счет в серии стал 3:0 в пользу "красно-синих". Следующий поединок команды проведут 8 марта.

В Череповце продолжилось противостояние между местной "Северсталью" и питерским СКА. Игра сложилась для обеих команд достаточно упорной, а счет был открыт лишь за минуту до завершения второго периода. Первую шайбу в игре забил нападающий "Северстали" Дмитрий Кагарлицкий. Подопечные Олега Знарка отыгрались спустя 10 минут, когда положение выровнял Максим Карпов. Основное время матча завершилось вничью, что случилось в серии уже во второй раз. Однако также, как и в первом случае, победителями стали питерцы – на 64-й минуте победную шайбу забросил Ярно Коскиранта. СКА повело в серии 3:0.

Еще в одном противостоянии челябинский "Трактор" на выезде в Череповецке одержал победу над "Нефтехимиком" – 3:2. Голы за победителей забивали Рикард Йюнге и дважды Виталий Кравцов. У череповчан отличались Дмитрий Огурцов и Андрей Сергеев.

Челябинцы после одержанной победы увеличили свое преимущество в серии до 3:0 в свою пользу.