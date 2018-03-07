"Локомотив" стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина

В Нижнем Новгороде состоялся четвертый поединок 1/8 финала Кубка Гагарина между представителями Западной конференции турнира – местным "Торпедо" и ярославским "Локомотивом". Как и в предыдущем поединке, судьба матча решилась в овертайме.

Успех вновь праздновали железнодорожники благодаря заброшенным шайбам Александра Елесина, Стаффана Кронвалля и Артема Ильенко. Итоговый счет - 3:2. Благодаря этой победе ярославцы смогли победно завершить серию с нижегородцами со счетом 4:0 и пробиться в четвертьфинал Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подопечные Дмитрия Квартального стали первым коллективом, который вышел в следующую стадию.

В заключительном поединке игрового дня еще две команды Запада завершили поединок овертаймом. Финский "Йокерит" одержал победу со счетом 3:2 над "Сочи". Голы за победителей забивали Ээли Толванен, Брайан О'Нилл, а автором победного гола стал Пекка Йормакка. В составе российской команды забивали Шон Коллинз и Юрки Йокипакка.

"Джокеры" после этой победы повели в серии со счетом 3:1.