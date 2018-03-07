На иранской военной базе прогремел взрыв

7 марта 201823:11
На иранской военной базе прогремел взрывЧитайте нас в Telegram
На иранской военной базе в городе Дизфуль прогремел мощный взрыв, затем начался пожар, сообщает ТАСС. Подробности инцидента пока неизвестны.
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