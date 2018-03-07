В США предъявлены обвинения убийце школьников

Официальные обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек предъявлены в США Николасу Крузу. Нападение произошло 14 февраля этого года. Все убийства рассматриваются как совершенные при отягчающих обстоятельствах.

Николас Круз страдал от целого ряда психических заболеваний и полтора года назад попал под внимание социальных служб штата. Однако они заключили, что подросток не опасен для себя и окружающих.

Подросток сменил минимум шесть школ, в каждой из которых у него были постоянные конфликты. Круз грубил учителям, использовал ненормативную лексику в общении с персоналом. Он учился не только в обычном образовательном учреждении, но также и в школе для детей с эмоциональными проблемами и в школе для детей, находящихся в группе риска. У Круза были диагностированы депрессия, аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности (от него он принимал лекарства).

Телеканал Fox News сообщает, что располагает документами, где зафиксированы наблюдения за поведением обвиняемого в одиночной тюремной камере. В частности, полицейские отмечают, что в первые три дня после задержания 19-летний Круз был спокоен, отзывчив, говорил логично и связно, сообщает РИА Новости.

Согласно записям, 24 февраля он попросил передать ему Библию. При этом в документе говорится, что ночами он плохо спит.

5 марта сенат американского Флориды принял законопроект по безопасности в школах. Согласно законопроекту, в министерстве образования будет создано управление по безопасности в школах, а шерифы в качестве охранников учебных заведений смогут назначать сотрудников-волонтеров школ.

Теперь оружие не смогут приобретать люди младше установленного возраста. Людям с умственными отклонениями будет запрещено владеть оружием. Также будет запрещена продажа и владение приспособлениями, которые обеспечивают скорострельность винтовок.