СМИ: Россия может накормить допингом сборную Англии на чемпионате мира-2018

Британский колумнист The Times Эдвард Лукас признался, что у него есть подозрения в том, что российские власти могут повлиять на работоспособность игроков сборной Англии по футболу на предстоящем чемпионате мира-2018. Журналист полагает, что англичан могут незаметно накормить допингом.

"Специалист по России Эдвард Лукас выразил предположения, что российские власти каким-то образом могут повлиять на футболистов сборной Англии во время проведения чемпионата мира – цитирует Лукаса другой английский журналист Джереми Вайн, слова которого приводит Чемпионат.Com. – В частности, он рассматривает вариант с подмешиванием тех или иных веществ, которые могут "замедлить" английскую команду во время матчей".

Подопечные Гарета Саутгейта на групповом этапе мирового первенства сыграют с соперниками из Панамы, Туниса и Бельгии. Чемпионат мира-2018 состоится в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11-ти городах.