В Восточной Гуте закончилась гуманитарная пауза

В Сирии закончилась гуманитарная пауза, которая была объявлена в районе восточной Гуты 7 марта. Результатов нет. Об этом сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Минобороны. По гуманитарному коридору никто не выехал, хотя военные гарантировали боевикам, что они могут покинуть район вместе с семьями.

Но террористы продолжают блокировать мирных жителей. Более того, согласно сообщениям с сирийской стороны, они ужесточили обыски и отбирают у населения средства связи.