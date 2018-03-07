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7 марта 201823:55

Морская пехота США начинает учения в Черном море

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В акваторию Черного моря вошел десантный корабль ВМС США Oak Hill, на борту которого находится подразделение морской пехоты. Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях "Весенний шторм", которые начнутся в районе румынского порта Констанца.

Помимо этого, военно-морские силы США провели в акватории Черного моря испытания новой электронной системы обнаружения ракет. Она установлена на эсминце Carney. Причем этот эсминец провел совместные тренировки с морской авиацией украинских ВМС, сообщает телеканал "Россия 24".

В октябре страны НАТО проведут масштабные учения у границ России. Как сообщил командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер, у побережья Норвегии соберутся порядка 45 тысяч военнослужащих североатлантического альянса, а также десятки кораблей и самолетов. Точное место проведения манёвров держат в секрете, но генерал дал понять, что это будет неподалеку от российской границы.

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