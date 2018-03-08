Москва проводит "Ночь на коньках"

"Ночь на коньках" — так называется акция, которая проходит в эти минуты в 17 столичных парках. В ночь с 7 на 8 марта в столице можно бесплатно покататься на коньках, сообщает телеканал "Россия 24".

Проводится акция в третий раз. В этом году она посвящена Олимпиаде. Желающих много: поддержать любителей пришли профессионалы, в том числе и призеры Олимпиады. Почти везде ледовый праздник завершится концертами и выступлениями музыкантов, которые пройдут прямо на льду.