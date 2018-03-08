Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта стихами и добрыми пожеланиями

Сегодня в России и других странах мира отмечают Международный женский день. С праздником россиянок поздравил Владимир Путин.

"Дорогие женщины России, от всего сердца поздравляю вас с международным женским днем. Этот праздник мы отмечаем в самом начале весны, погода в нашей большой стране самая разная, но везде царит солнечное весеннее настроение. Его создают улыбки, цветы, искренние чувства, все это для вас, дорогие женщины, — сказал президент. — Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью. Сегодня все мужчины от души дарят вам подарки, поздравляют своих мам, бабушек, жен, дочерей, подруг, коллег. Только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях, быть для них нравственным примером. Мы знаем, что сердце женщины самое верное, ее прощение самое пронзительное, а материнская любовь поистине безгранична. Вырастить, воспитать ребенка — это счастье и ответственность, и тем более ценен труд многодетных матерей, в том числе тех, кто согрел, сделал счастливыми приемных детей. Женщина — это светлый, теплый образ в судьбе каждого мужчины, ей посвящено множество произведений, и у нас уже складывается замечательная традиция: 8 марта в честь женщин читать стихи. Очень проникновенно написал Андрей Дементьев:

Я знаю, что все женщины прекрасны.

И красотой своею и умом.

Еще весельем, если в доме праздник.

И верностью, – когда разлука в нем.

Не их наряды или профиль римский, —

Нас покоряет женская душа.

И молодость ее…

И материнство,

И седина, когда пора пришла.

Покуда жив, – я им молиться буду.

Любовь иным восторгам предпочту.

Господь явил нам женщину, как чудо,

Доверив миру эту красоту.

Еще раз поздравляю, наши дорогие женщины с праздником, будьте любимы и счастливы".