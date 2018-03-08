Послание президента в специальном приложении: основные тезисы и цифры

"Российская газета" выпустила специальное приложение "Основное содержание Послания Президента Федеральному Собранию". Оно опубликовано в бумажной версии; также его можно скачать или прочитать на сайте газеты.

В приложении указаны главные тезисы и цифры послания. Подробно изложено, как в ближайшие годы будет обеспечен рост благосостояния россиян, как будет развиваться инфраструктура и за счёт чего можно добиться устойчивого роста экономики. Например, уже через четыре года Россия будет поставлять за рубеж больше продовольствия, чем ввозит в страну, сообщает телеканал "Россия 24".