Тренер "Атлетико" Симеоне: нравится игра близнецов в "Локомотиве"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне накануне противостояния с московским "Локомотивом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы выделил в составе железнодорожников братьев-близнецов Миранчуков.

"Мне нравится игра близнецов из "Локомотива", они оба играют достаточно хорошо – сказал аргентинец, слова которого приводит Чемпионат.Com. – И тот, и другой выделяются отличными физическими данными, один – правша, второй – левша. Извините, но не называю имен и фамилий, потому что боюсь ошибиться".

Напомним, что матч между "Атлетико" и "Локо" состоится 8 марта в Мадриде.