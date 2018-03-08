Детали уникальной операции: свинка Роза - первый пациент российского робота-хирурга

Свинка Роза — первый пациент российского робота-хирурга. Он дешевле и компактнее зарубежных аппаратов. А главное — он использует технологии, которые позволяют проводить сложнейшие операции, при этом риск осложнений минимальный. Когда "железный врач" поступит в серийное производство?

Перед камерами и фотоаппаратами свинка Роза позирует охотно, хоть к такому вниманию и не привыкла. Из Колышлейского района, где она родилась, ее вместе с братьями и сестрами привезли в виварий пензенского аграрного университета. Но ученые выяснили: у Розы серьезное заболевание, миома матки. На удачу Пензу выбирают в качестве площадки для уникального эксперимента. Животное готовят к операции. В том числе — меняют рацион, добавляя вареные яйца, фрукты, овощи и ограничивая сахар. Сладкое Розе пообещали, но позже.

Наркоз. И вот животное — на операционном столе. С математической точностью и без эмоций робот-хирург начинает свою работу. Правда, под пристальным контролем. Хирург за пультом управления в режиме реального времени управляет железными руками чудо-машины. Космические технологии, говорят специалисты. Ведь это первый в стране робомед, полностью разработанный отечественными специалистами как альтернатива американскому "Да Винчи". Но наш робот-хирург оказался дешевле, легче и компактнее.

"Железного доктора" в буквальном смысле привезли из Москвы в чемодане. Собрали за пару часов. Да и возможности "умной" машины, детали которой пока держат в строжайшем секрете, удивляют.

Минимальные разрезы с точностью до миллиметра... В будущем, говорят инженеры, робоассссистированные операции заменят открытые вмешательства и лапароскопию. Обычной станет практика, когда утром у пациента операция, а вечером он уже дома.

Пенза, по словам экспертов, для уникального эксперимента была выбрана неслучайно. Долго искали площадку, которая советовала бы международным стандартам. Нашли — в технопарке "Рамеев".

Дать имя российскому роботу-хирургу специалисты пока не торопятся. Впереди еще сотни тестовых операций. В случае успеха в среднем через два года российский робот-хирург поступит в серийное производство. А за судьбой свиньи Розы теперь будет следить вся страна.

Всего 40 минут понадобилось "железному доктору", чтобы удалить у пациентки кисту. Оборудование уникальное, говорят и медики, и инженеры. И это исторический момент для всей российской медицины. Врачи дают оптимистичные прогнозы: свинка Роза обязательно принесет потомство.