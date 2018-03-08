Неизвестный в Вене ранил ножом 4 человек

В Вене в районе Пратерштрассе неизвестный напал с ножом на прохожих. Он ранил троих – членов одной семьи, а затем, убегая, ударил ножом четвертого. Все пострадавшие находятся в больнице в критическом состоянии, передает ТАСС.

Венские полицейские работают на месте происшествия. Идет поиск преступника.