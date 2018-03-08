"Ювентус" вырвал у "Тоттенхэма" путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Тоттенхэм" на своем поле принимал итальянский "Ювентус". Подопечные Маурисио Почеттино имели преимущество после первого поединка в Турине, когда на выезде сыграли 2:2, однако в ответном матче "шпоры" уступили со счетом 1:2 и пропустили "Юве" в следующую стадию турнира.

Футболисты "Тоттенхэма" забили первыми –незадолго до свистка на перерыв ворота Джанлуиджи Буффона поразил полузащитник англичан Сон Хын Мин. Однако во втором отрезке игры футболисты "старой синьоры" буквально за три минуты склонили преимущество в свою пользу, когда отличился аргентинский тандем – сначала счет сравнял Гонсало Игуаин, после чего свою команду вывел вперед Пауло Дибала. Для него этот гол стал первым в Лиге чемпионов.

Еще один матч игрового дня в турнире между "Манчестер Сити" и "Базелем" завершился победой швейцарского клуба со счетом 2:1. Однако эта победа не позволила им пройти в следующий этап Лиги чемпионов – в первом матче "Базель" крупно уступил "горожанам" (0:4) и по сумме двух поединков прекратил борьбу за трофей.