8 марта в Италии: забастовки ради женщин

Итальянские профсоюзы объявили о проведении 8 марта общенациональной забастовки, приуроченной к Международному женскому дню.

"Борьба с любой дискриминацией и любой формой насилия над женщинами — это значительная часть общей борьбы нашего профсоюза", — говорится в заявлении профсоюзного объединения Usb.

В сфере железнодорожных перевозок забастовка будет проходить с полуночи четверга до девяти часов вечера, а в сфере авиаперевозок - с 13 до 17 дня. Крупнейшая авиакомпания Alitalia заявила, что в четверг пассажиров могут ожидать "некоторые изменения" в расписании рейсов. В Риме и Милане будет прервано движение городского транспорта.

Под угрозой срыва — занятия в школах и университетах, сотрудники которых присоединятся к призыву своих профсоюзов. Также к участию в забастовке готовы работники сферы здравоохранения, городских служб и строительной отрасли.

В различных итальянских городах пройдут шествия, пикеты и акции, приуроченные к Международному дню борьбы женщин за свои права, сообщает РИА Новости.