Мария Шарапова проиграла в стартовом матче в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Мария Шарапова завершила борьбу на проходящем в американском Индиан-Уэллсе турнире WTAМария уступила в первом туре японке Наоми Осаке.

Мария Шарапова дважды становилась победительницей турнира в Индиан-Уэллсе – в 2005 и 2013. В 2012 году она играла в финале, где проиграла белоруске Виктории Азаренко. Но на этот раз Мария неудачно стартовала в турнире с призовым фондом 8,65 млн долларов, завершив борьбу уже в первом раунде. Мария уступила в двух партиях японке Наоми Осаке 4:6, 4:6 и завершила борьбу. Осака встретится в следующем матче с полькой Агнешкой Радванской.

Действующей победительницей турнира является другая российская теннисистка Елена Веснина. Она, равно как и финалистка прошлогоднего турнира Светлана Кузнецова, начнет борьбу во втором круге.