Защитник "Нефтехимика" Фазылзянов дисквалифицирован на пять матчей

Защитник нижнекамского "Нефтехимика" Камиль Фазылзянов дисквалифицирован на пять встреч Континентальной хоккейной лиги. Также различным наказаниям подверглись еще три хоккеиста "Нефтехимика".



Матч 1/8 финала Кубка Гагарина между "Нефтехимиком" и "Трактором" стал одним из самых грубых в истории КХЛ. Хоккеисты набрали более 150 минут штрафа. Спортивно-дисциплинарный комитет лиги дисквалифицировал за драку сразу четырех игроков клуба из Нижнекамска.

Самому суровому наказанию – пять матчей дисквалификации подвергся защитник Камиль Фазылзянов. Нападающий Ильдар Шиксатдаров и Булат Шафигуллин пропустят по две встречи. На один матч отстранен защитник Александр Брянцев. Всем четверым придется выплатить денежные штрафы.

Встреча, проходившая 7 марта в Нижнекамске, завершилась победой "Трактора" 3:2. Клуб из Челябинска ведет в серии 3:0. Для выхода в четвертьфинал "Трактору" нужно выиграть в одной из четырех оставшихся встреч, первая из которых запланирована на 8 марта на площадке "Нефтехимика".