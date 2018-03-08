Женский день на Ямале: метели, сугробы и заторы на дорогах

Погода спешит поздравить слабую половину человечества с 8 Марта. Мартовская метель началась накануне и утром продолжила затруднять передвижение ямальцев. Насколько долго она продлится? И каково состояние автодорог и зимников Ямала?

Дворники орудуют лопатами. Пешеходы пробираются по тротуарам, превратившимся в сугробы. Многие автомобилисты, оставив попытки выехать со двора, пересаживаются на общественный транспорт. Другие все же рискуют. Попав в снежную кашу, их автомобили буксуют то тут, то там.

Предприятия, убирающие улицы и дворы, работают в усиленном режиме. Многие на ногах уже с четырех часов утра. Но мелкий снег идет и идет.

С трудностями сталкиваются не только пешеходы, автомобилисты, а также профессиональная снегоуборочная техника. Бобкэт, расчищая тротуар для людей, "сел" и ждет подмоги от своих коллег. Водителю снегоуборочной машины к таким ситуациям не привыкать.

Автомобильные трассы округа работают в штатном режиме. Заторов нет, ограничения не вводились. Зато полностью закрыты все зимники.

Такая же погода в Тюменской области и Югре. Обширный циклон с осадками продолжит циркулировать по Западной Сибири. Ожидается дальнейшее усиление ветра.

По словам замначальника Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии Артема Кошкина, в восточных районах округа ожидается усиление ветра до 21 метра в секунду. В центральных и западных — чуть ниже 17-19 метров в секунду. Местами могут быть сильные метели.

Центр циклона находится над столицей Ямала. По мнению синоптиков, здесь же он и затихнет. 9 марта ожидается снижение скорости ветра и конец снегопада. К выходным в округе станет тихо, температура воздуха снизится до 20-25 градусов.