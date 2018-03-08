Лига Европы. ЦСКА, "Локомотиву" и "Зениту" придется нелегко

В Старом Свете стартует стадия 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Три российские команды продолжают борьбу за трофей. Соперники ЦСКА, "Локомотиву" и "Зениту" достались очень разные и даже специалисты футбола разошлись в мнении, кто с кем и каким образом будет играть. Но это значит, что нас ждут интересные матчи.

Известный российский тренер Анатолий Бышовец напоминает, что после того, как соперник ЦСКА французский "Лион" прошёл испанский "Вильярреал" в Лиги Европы, он не может выиграть во Франции уже в трёх матчах кряду: "Клуб даже из Кубка страны вылетел. Но я не исключаю, что всё дело в том, что команда экономит силы и готовится к ЦСКА".

"Однако, матч [будет проходить] в Москве, поэтому у армейцев хорошие шансы на победу, — цитирует экс-наставника сборной страны сайт "Рейтинг Букмекеров". – Команда Виктора Гончаренко любит выигрывать со счётом 1:0, в этом она напоминает мне "Ювентус". Впрочем, не буду прогнозировать счёт, но, думаю, голов в игре будет немного".

"Большая потеря для ЦСКА случилась в матче с "Уралом", — напоминает экс-капитан сборной России Егор Титов. – Травмировался Марио Фернандес. Теперь нужно понимать, какую тактику выбирать. Стоит ли продолжать использовать схему с тремя защитниками или лучше перейти на игру в четыре защитника. Но тренер знает команду изнутри, что-то придумает".

"ЦСКА играет дома, но, на мой взгляд, для него в этом матче главное — не пропустить. Строго от обороны будет действовать ЦСКА. "Лион" нацелен на Лигу Европы, финал будет у него дома, на родном стадионе. Учитывая, что ситуация в чемпионате Франции не самая лучшая, "Лион" будет стараться победить в еврокубке. Команда эта молодая, талантливая и амбициозная", — считает эксперт.

Говоря о матче "Атлетико" – "Локомотив", Титов напоминает, что испанцев считают фаворитами всего турнира: "Но "Локомотив" заставил себя уважать. Он прошёл "Ниццу", лидирует в российском чемпионате. Не думаю, что "Атлетико" будет так легко, как многие считают".

"На мой взгляд, "Атлетико" испытывает проблемы с позиционной атакой. А "Локомотив" здорово умеет обороняться. В плане организации игры к команде Сёмина вообще вопросов нет. Думаю, что идеологически команды похожи. Но, как мне кажется, в защите "Локо" отработает. Поэтому я бы предложил вариант, что "Атлетико" забьёт не больше одного гола. Счет будет 1:0 или 1:1", — сказал экс-футболист.

С Титовым согласен известный комментатор Илья Казаков: "Я бы поставил на то, что матч будет "низовым" — забито будет мало, не более двух голов. И, как ни парадоксально, я верю, что "Локомотив" может в гостях сыграть вничью, причём, может быть, даже без забитых мячей. Есть какая-то фантастическая магия в выступлении москвичей в этом сезоне".

Журналист отметил перед матчем "Лейпциг" – "Зенит", что питерский клуб не перестаёт удивлять: "Команда играет словно на качелях в этом сезоне: то в вверх, то вниз, чередует удачные матчи с совершенно неудачными. Но питерцы дома, особенно в Европе, это, конечно, коллектив очень высокого качества".

"Что касается выездных встреч, как игра в Германии, то здесь очень много непредсказуемого, — продолжает Казаков. – Я бы поставил на то, что "Зенит" выиграет с перевесом в один мяч, на то, что будет забито более двух голов – то есть 2:1 или 3:2. И на то, что "сине-бело-голубые" выиграют первый тайм".

Бывший игрок "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко считает "Лейпциг" и "Зенит" очень интересной парой: "Для многих немецкий клуб – темная лошадка. Но могу сказать, что несколько игр видел. "Лейпциг" очень понравился. Резкая, атакующая команда, которая нервы потрепать любому может".

"У питерцев атака гораздо лучше, чем оборона, но "Зенит" не блещет в начале весны. Эпизодами команда показывает интересную игру. Я не буду сейчас говорить о том, кто фаворит, это сложно. Но у "Лейпцига" играет Тимо Вернер. Он очень нравится мне как футболист. У него большое будущее и я почему-то уверен, что он "Зениту" забьет".