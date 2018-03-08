Учителя Флориды вооружатся не только знаниями, но и пистолетами

Законодатели американского штата Флорида приняли законопроект, который разрешает учителям применять оружие для самообороны. После убийства 17 человек в школе штата, такой закон предложил президент Трамп. Голосование в палате представителей штата показало неоднозначный результат: 67 – за, 50 — против.

Последнее слово за губернатором штата. Рик Скотт озвучит его через 15 дней. Помимо разрешения учителям и сотрудникам школ носить и применять огнестрельное оружие закон ужесточает требования для получения такого разрешения. Например: нельзя купить пистолет сразу — после подачи заявления нужно подождать 3 дня. Так власти надеются сократить количество оружия, приобретенного в приступе гнева, передает телеканал "Россия 24".