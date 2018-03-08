Вратарь "Атлетико" Облак может пропустить матч с "Локомотивом"

В четверг московский "Локомотив" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между испанским "Атлетико" и московским "Локомотивом". Весьма вероятно, что соперник москвичей сыграет без своего основного вратаря Яна Облака.

В матче с "Барселоной" Ян Облак получил сильный ушиб руки. Словенец доиграл встречу до конца, но потом пропустил несколько тренировок. Поэтому не исключено, что Облак не сможет сыграть с "Локомотивом".

Второй вратарь "Атлетико" Мигель Мойя неделю назад перешел в "Реал Сосьедад". Таким образом, если Облак не восстановится к игре с "Локомотивом", то в воротах появится Аксель Вернер. 22-летний аргентинец Вернер еще не провел за мадридцев ни одного официального матча.