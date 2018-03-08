В Перу автобус упал в пропасть: погибли 11 человек

В Перу в пропасть упал автобус, погибли 11 человек, более 50 пострадали. Об этом сообщает местная радиостанция RPP. Инцидент произошел утром 7 марта в регионе Аякучо на юге страны. По данным радиостанции, автобус упал в пропасть с 100-метровой высоты. Пострадавшие были доставлены в больницы, передает РИА Новости.