В Киеве после попадания гранаты сгорел ресторан "Лео". В помещение, расположенное на улице Владимирской, выстрелили из гранатомета, пишет "Интерфакс".

Погибших и раненых нет. Уничтожены около 50 квадратных метров заведения, а в доме разбились стекла. Следователи нашли на месте преступления пусковую трубу.