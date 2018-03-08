Террористы не позволили доставить продукты жителям Восточной Гуты

Гуманитарные организации отменили отправку 8 марта конвоя с помощью жителям сирийской Восточной Гуты. К такому решению вынудили постоянные обстрелы со стороны террористов, удерживающих район. Как рассказали в российской секции Центра по примирению враждующих сторон, грузовики доставят продукты и медикаменты позднее.

В срыве поставок и гуманитарной паузы в Восточной Гуте обвиняют боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ), пишет РИА Новости. Часть террористов всерьёз рассматривают возможность выхода из района, другие же расценивают это как измену.