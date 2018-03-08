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Конфликт в Сирии 2 часа назад

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8 марта 201811:16

Террористы не позволили доставить продукты жителям Восточной Гуты

Mouneb Taim/Pacific Press/Barcroft Images/BarcroftMedia/ТАСС

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Гуманитарные организации отменили отправку 8 марта конвоя с помощью жителям сирийской Восточной Гуты. К такому решению вынудили постоянные обстрелы со стороны террористов, удерживающих район. Как рассказали в российской секции Центра по примирению враждующих сторон, грузовики доставят продукты и медикаменты позднее.

В срыве поставок и гуманитарной паузы в Восточной Гуте обвиняют боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ), пишет РИА Новости. Часть террористов всерьёз рассматривают возможность выхода из района, другие же расценивают это как измену.

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