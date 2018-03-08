"ПСЖ" планирует пригласить Конте на должность главного тренера

Руководство "Пари Сен-Жермен" продолжает поиски нового главного тренера, который заменит Унаи Эмери будущим летом. Одним из вероятных преемников Эмери считается итальянец Антонио Конте.

В Париже недовольны работой Унаи Эмери. Контракт с испанским специалистом продлен не будет. Руководство "ПСЖ" намерено пригласить на должность главного тренера Антонио Конте, который вероятно покинет лондонский "Челси".

Парижане уже провели предварительные переговоры с братом Конте – Джанлукой и его агентом. Конте также хотят видеть во главе сборной Италии, но "ПСЖ" намерен предложить итальянцу более высокую зарплату.