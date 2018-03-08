Министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля отправят в отставку

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль покинет новое правительство страны. После создания коалиции между блоком канцлера Ангелы Меркель и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) право назначить главу МИД получили социалисты.

Как сообщил Габриэль в Facebook, официальным письмом его уведомили о предстоящей отставке, пишет "Интерфакс". Ранее Габриэль возглавлял СДПГ.