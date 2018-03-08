Лавров о заявлениях Госдепа: "это неправда"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг утверждения американского Госдепартамента о том, что обсуждения его возможной встречи в Эфиопии с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном не было. По словам главы российского МИДа, он не хотел бы высказываться на эту тему, но все же решил сделать это. Причиной стало заявление Госдепартамента о том, что никакого обсуждения возможности этой встречи не было, передает ТАСС.

"Поскольку они сочли это уместным, скажу, что это неправда", — заявил российский министр.

Сергей Лавров также считает некорректными критические высказывания Рекса Тиллерсона о политике Китая в отношении стран Африки. По словам российского министра, он "не знал, что Рекс Тиллерсон специалист по китайско-африканским отношениям", однако, по мнению Лаврова, не вполне корректно, будучи в гостях, "высказываться по поводу отношений своих хозяев с другими странами, да еще в таком негативном ключе".

Сергей Лавров беседовал с журналистами в столице Зимбабве — Хараре — в ходе своего визита в эту африканскую страну. При этом глава МИД России оговорился, что сам он "не видел таких заявлений" Рекса Тиллерсона, передает "Интерфакс".

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Госдепартаменте США сказали неправду о том, что запрос на встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона к ним не поступал.

Захарова напомнила, что запрос на эту встречу был направлен в Госдепартамент США по линии российского посольства в Вашингтоне, однако в ходе брифинга

официальный представитель Госдепа заявила, что ни о каком запросе им не известно. "Это неправда, такой запрос был направлен, — подчеркнула Захарова. — Мало того, он был переподтвержден в ходе устных бесед с коллегами по Госдепартаменту. Почему в публичном пространстве было сделано заявление о том, что такой запрос не поступал, нам неизвестно".