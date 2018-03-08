Иркутский бизнесмен прокатился на "Хаммере" по тротуару

На 2 тысячи рублей оштрафовали владельца "Хаммера", который проехал по тротуару и через остановку общественного транспорта в Иркутске, сообщили в региональном управлении МВД. Его маневр, возможно, остался бы незамеченным, кабы не попал в объектив камеры.

Местом действия стала остановка "Райсовет" на улице Маяковского, где 7 марта и демонстрировал свои навыки вождения тяжелой машины 52-летний предприниматель. Он не просто проехал по тротуару и остановке, но и едва не врезался в машину, водитель которой отказался уступить дорогу нарушителю.

Спустя пару часов бизнесмен уже объяснялся с инспекторами ДПС. В итоге ему выписали штраф на 2 тысячи рублей.