Кубок Гагарина. "Ак Барс" выиграл третий матч у "Амура"

В Хабаровске сыгран четвертый матч 1/8 финала Кубка Гагарина между местным "Амуром" и казанским "Ак Барсом". Казанцы выиграли 3:1 и теперь ведут в серии 3:1.

"Барсы" одержали победу во многом благодаря игре в большинстве. В первом периоде численное преимущество реализовал Василий Токранов, которому ассистировал Джастин Азеведу. Во втором периоде эта связка также успешно разыграла лишнего, но на этот раз Василий помог отличиться Джастину. На второй перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу "Ак Барса".

В третьем периоде Кирилл Рассказов после передачи Олега Ли сократил отставание "Амура". Хабаровчане попытались сравнять счет и перевести игру в овертайм. Но "Ак Барс" остудил их голом Станислава Галимова. И снова шайба была заброшена в большинстве. Гости довели матч до победы 3:1.

Выиграв один из двух матчей в Хабаровске. "Ак Барс" ведет в серии 3:1 . Пятый матч состоится 10 марта в Казани. Победа в нем откроет "барсам" путь в четвертьфинал.