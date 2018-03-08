Задымление на шахте "Комсомольская": половину горняков уже вывели на поверхность

Из шахты "Комсомольская" в Воркуте, где возникло задымление в неиспользуемом штреке, продолжают выводить работников. По сообщению пресс-службы АО "Воркутауголь", которому принадлежит шахта, датчики аэрогазового мониторинга "Комсомольской" зафиксировали задымление в Южном магистральном конвейерном штреке в 9:35 по московскому времени.

На момент происшествия в шахте находилась ремонтная смена численностью 118 человек. Ведется эвакуация, пострадавших нет. На поверхность уже вышли 59 человек. Угрозы жизни и здоровью людей нет, передает РИА Новости.

Источник задымления находится за перемычкой, которая изолирует ранее эксплуатировавшиеся выработки. В настоящий момент горные выработки обследуют сотрудники военизированной горноспасательной части (ВГСЧ). Газовая обстановка остается в норме, в том числе и на аварийном участке. Электроснабжение и вентиляция работают в штатном режиме. Работа предприятия будет возобновлена после положительного заключения специалистов МЧС.

Шахта "Комсомольская" — самая глубокая в России: работы там ведутся на глубинах порядка 1100 метров. Ее владелец, компания "Воркутауголь", входит в горнодобывающий дивизион "Северстали".