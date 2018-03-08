8 марта Волгоград отметил открытием роддома

В Волгограде в Международный женский день открыли обновленный роддом. Еще несколько лет назад 100-летнее здание хотели вообще-то снести, но передумали.

Еще за несколько часов до официального открытия родильного дома в приемном покое образовалась очередь. Будущие мамы объяснили, что их врачи пригласили их на экскурсию.

Комфортные палаты, просторные и светлые коридоры, современное оборудование. Обновленный родильный дом старейшей волгоградской больницы номер 7 специалисты уже называют одним из самых современных в регионе. Стационар, рассчитанный на 80 мест, не уступает уровню перинатальных центров.

"Каждый десятый житель Волгоградской области родился в нашем роддоме, и то, что со дня принятия решения до первого посетителя прошло девять месяцев, конечно, это символично для нас. Это еще одна возможность для нашего региона создать дополнительные условия для наших мам", — говорит губернатор региона Андрей Бочаров.

Сейчас трудно поверить, что несколько лет назад старейший родильный дом мог прекратить свое существование. Здание не ремонтировали с 1970 года. Условия уже не позволяли обеспечить безопасность рожениц. В 2014 году по решению руководства области началась масштабная работа по наведению порядка в медицинских учреждениях. Главный упор – на восстановление опорных больниц, 7-я в их числе.

"Когда в коридоре заведующая женской консультацией сказала, что открывается 7-я, наши пациенты встали и зааплодировали. Это дорогого стоит, это признание заслуг того коллектива, который работает здесь", — отмечает главный врач больницы номер 7 Наталья Панина.

Трехэтажное здание обновили полностью: заменили кровлю, окна, коммуникации. Отремонтировали фасад и все внутренние помещения. Отдельное внимание уделялось системам вентиляции и кондиционирования — для южного Волгограда, где летом жара под 40, вопрос немаловажный.

Обновленное здание родильного дома 7-й больницы города Волгограда не потеряло свой исторический облик. Здание было построено в 1939 году и выполнено в классическом сталинском стиле. После Сталинградской битвы здание роддома осталось единственным уцелевшим строением на территории больницы.

В родильном отделении несколько индивидуальных залов. Созданы все условия, чтобы рождение новой жизни проходило в безопасности и комфорте.

"Это акушерская кровать, которая дает возможность женщине получать максимальный комфорт в родах. Вот тут есть специальная держалка, рычаги, удобное расположение", — рассказывает и показывает заместитель главного врача больницы по родовспоможению Валерий Медведев.

К любому развитию событий готовы и послеродовое отделение, и отделение неонатологии. В реанимационном отделении для новорожденных есть все, чтобы помочь детям с малым весом и тем, кто появился на свет раньше срока.

"У нас есть аппараты для поддержания положительного давления конца выдоха, которые широко используются у недоношенных и маловесных детей", — говорит заведующая отделением реанимации новорожденных, врач-неонатолог 7-й больницы Юлия Поройская.

Татьяна Лопатина, заведующая отделением патологии беременности, работает в этом родильном доме уже 37 лет, но такие изменения, по словам врача, впервые на ее памяти.

Кроме роддома, модернизация проходит во всей клинической больнице – высококачественную помощь получают юные пациенты, современным стандартам теперь соответствуют хирургическое, анестезиологическое отделения, центр переливания крови. Введение этого и десятков других обновленных медучреждений в строй — результат системной работы Волгоградской области и федерального центра по приоритетному для страны направлению: защите материнства и детства.