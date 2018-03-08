Самая глубокая шахта России снова заработала

Шахта "Комсомольская" АО "Воркутауголь" работает в штатном режиме. Разрешение от МЧС было получено после завершения работы штаба по ликвидации инцидента с задымлением, в ходе которого эвакуировали 118 человек.

Горноспасатели обследовали место происшествия при помощи тепловизоров и ликвидировали очаг тления. Никто не пострадал.

Создана комиссия по расследованию причин инцидента из представителей Ростехнадзора, МЧС и АО "Воркутауголь". Проверку намерена провести и прокуратура.

Утром поступило сообщение о срабатывании на шахте датчиков угарного газа на перемычке, где работы уже не проводятся. Все 118 человек смены были выведены на поверхность. Вентиляция и электроснабжение шахты не были нарушены, угрозы обрушения и взрыва нет, передает ТАСС.

Шахта "Комсомольская" – самая глубокая в России — работает с 1977 года, в настоящее время принадлежит компании "Воркутауголь" (входит в ПАО "Северсталь").