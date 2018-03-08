Афганец резал прохожих в Вене из-за плохого настроения

Выходец из Афганистана, порезавший ножом четырех прохожих (трое из них – члены одной семьи 67, 56 и 17 лет) в Вене, объяснил свой поступок "плохим и агрессивным настроением". Удары по своим жертвам он наносил беспорядочно. Все они выжили, но находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент случился 7 марта, напоминает РИА Новости. 23-летний преступник был задержан, он признался в нападении и заявил, что один из раненых – его знакомый.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что причиной случившегося стала ошибочная миграционная политика ЕС.