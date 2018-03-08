Кубок Гагарина. "Нефтехимик" нанес поражение "Трактору"

В Нижнекамске состоялся четвертый матч 1/8 финала Кубка Гагарина между "Нефтехимиком" и челябинским "Трактором". Хозяева выиграли с результатом 3:2. "Нефтехимик" одержал первую победу в серии и уступает уральцам 1:3.

"Нефтехимик" лишился из-за дисквалификации пятерых хоккеистов. Но это не помешало клубу из Нефтекамска дать бой "Трактору" и продлить серию. В первом периоде Андрей Сергеев реализовал численное преимущество и вывел хозяев вперед. Этот гол остался единственным в первом периоде. Кроме того, получил травму и был заменен вратарь челябинцев Павел Францоуз.

После перерыва Марат Хайруллин и Илья Аркалов довели преимущество "Нефтехимика" до 3:0. Но праздновать победу было рано. Еще до второго перерыва Илья Полыгалов в большинстве отыграл один гол.

В третьем периоде "Трактор" пытался уйти от поражения. Но гости смогли лишь сократить отставание в счете, на 56 минуте отличился Игорь Исаев. "Нефтехимик" одержал первую победу в серии 3:2. "Трактор" же выигрывает серию 3:1. Пятый матч соперников пройдет 10 марта в Челябинске.