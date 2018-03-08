Забаненные Трампом хотят его засудить

За бан в "Твиттере" на американского лидера Дональда Трампа подали в суд семь человек. Они намерены доказать в федеральном суде Нью-Йорка, что баном нарушено их право на свободу слова (гарантируется первой поправкой к Конституции США).

Истцы критиковали политику Трампа в "Твиттере", в ходе разбирательства будет уточняться, могут ли официальные лица препятствовать критике в свой адрес через интернет. Представлять их интересы будет Институт первой поправки имени Найта, созданный в 2016 году для изучения вопросов, касающихся свободы прессы в эпоху интернета. Юристы будут доказывать, что "Твиттер" Трампа – это площадка для публичных дискуссий, передает ТАСС.