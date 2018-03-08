Путин поздравил лауреатов "Фигаро"

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественной церемонии вручения Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро", которая прошла в четверг в театре "Русская антреприза имени Андрея Миронова" в Санкт-Петербурге.

Глава государства отметил, что это мероприятие всегда является большим событием как для Северной столицы, так и для всей страны. Он отметил, что номинанты премии обогащают отечественное драматическое искусство своим талантом, мастерством, яркими, интересными работами.

Путин поздравил нынешних лауреатов с заслуженным успехом, пожелав им неиссякаемого вдохновения и реализации намеченных планов, а премии "Фигаро" — долголетия и процветания, передает ТАСС.

В церемонии вручения премии "Фигаро" принял участие министр культуры РФ Владимир Мединский. На открытии церемонии он зачитал приветственное письмо от президента РФ и заявил, что участвовать в церемонии вручения премии – большая честь для него.

Мединский вручил премию художественному руководителю Мариинского театра, народному артисту РФ Валерию Гергиеву в номинации "Вершина музыкального Олимпа". "Названием все сказано, Гергиев забрался на самую вершину в своей профессии. Выше только облака", — цитирует слова министра РИА Новости. Глава министерства культуры пожелав маэстро творческого долголетия.

Кроме того, Мединский принял премию за Константина Эрнста, который, по его словам, заболел и не смог приехать на церемонию. Премии получили также Денис Мацуев, Николай Губенко, Ксения Раппопорт, Филипп Янковский, Максим Суханов и другие.

Актерская премия "Фигаро", основанная в 2010 году в Санкт-Петербурге, вручается за исключительные достижения в области актерского драматического искусства. Ее символ — фарфоровая статуэтка, запечатлевшая Андрея Миронова в его коронной роли Фигаро на сцене Московского театра сатиры. По традиции, премия вручается в день рождения актера — 8 марта.