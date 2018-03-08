Из Ливии выгоняют выходцев из Черной Африки

Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром дала 10 дней выходцам из Черной Африки, чтобы покинуть страну, и призвала их не примыкать к повстанцам. Кроме того, командование ЛНА попросило шейхов и старейшин племен связаться с центрами безопасности в Себхе, Убари, Гате и Марзаке и оказать соцподдержку экспатам, передает ТАСС.