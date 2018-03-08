Кубок Гагарина. СКА шагнул в четвертьфинал

Вторым участником 1/4 финала Кубка Гагарина стал СКА из Санкт-Петербурга. Действующие обладатели трофея выиграли на выезде у хоккеистов череповецкой "Северстали" 2:0 и досрочно победили в серии 4:0.

На 10 минуте олимпийский чемпион Никита Гусев с подачи Павла Дацюка отправил первую шайбу в ворота "Северстали". Во втором периоде Сергей Широков во второй раз огорчил вратаря хозяев Юлиуса Гудачека.

"Северсталь" продолжила сопротивление. Михал Странский даже поразил ворота СКА. Но судьи не засчитали этот гол. СКА довел встречу по победы 2:0. Вместе с матчем армейцы выиграли и серию 4:0, став таким образом вторым участником четвертьфинала.