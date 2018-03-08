Бедствие в Финском заливе: к сухогрузу прибыли ледокол и вертолет

К сухогрузу, шедшему в Санкт-Петербург и потерпевшему бедствие в международных водах Финского залива, прибыли ледокол "Нордика", спасательный вертолет и судно финской погранохраны.

По данным ТАСС, сухогруз начал тонуть, машинное отделение затопило на шесть метров, но, так как дверь в него задраена, угрозы затопления судна нет, как и опасности для 22 находящихся на борту людей.

Ожидается, что сухогруз отбуксируют в порт. При необходимости экипаж будет эвакуирован.