Украинские СМИ высмеяли борьбу с 8 марта

На Украине активно идет борьба с Международным женским днем. Логика незамысловатая: праздник советский, значит, неимоверно вредный для украинской самостийности и незалежности. Странно, ведь революционный дух 8-го марта давным-давно уступил место романтике. Что политики имеют против безобидной, вообще не политической и красивой традиции? И что люди думают обо всем этом?

Мариинский парк в Киеве заполнен цветами, подарками и веселой музыкой. Забег на 10 километров для тех, кто решил активно отметить Международный женский день. И хоть акция изначально не имела политического подтекста, украинки в один голос заявили: таким образом хотят отстоять праздник в своей стране. Забег — прямо у стен Верховной рады.

Девушки уверены: 8 марта — это просто добрый душевный праздник, атмосфера любви и красоты. Все девчонки его ждут, чтобы получить подарки и, конечно, будут против отмены.

Последние приготовления к женскому маршу и на Майдане. Здесь — шествие за права женщин на Украине. По мнению участников демонстрации, на хрупкие плечи девушек ложится слишком много забот. И отменить праздник — это проявить неуважение к прекрасной половине Украины.

"Конечно, женщины будут против! Не очень бы хотелось, чтобы 8 марта исчезло. И так очень много на наших плечах. Работа, дети. Воспитание. Мы приходим домой, и нужно выглядеть хорошо — для вас же, мужчин!" – говорит Оксана.

На Украине ведется активная борьба против Международного женского дня. В Институте национального наследия заявили: праздник перекочевал на Украину из СССР, то есть имеет деструктивное влияние. Да и придумала его Клара Цеткин — известная немецкая коммунистка. Именно поэтому этот день календаря нужно отменить, на крайний случай — перенести. Чтобы развести праздники с вражеским, по мнению украинских властей, соседом, то есть Россией.

Идею отменить 8 марта активно поддержали украинские националисты. И даже предложили альтернативу: букеты тюльпанов заменить на стихи Тараса Шевченко. И заменить 8 марта 9-м - днем рождения поэта. В Житомирском облсовете пошли дальше. Выступили с инициативой: в День рождения Шевченко не только читать его стихи, но и "украшать" город революционными красно-черными флагами Организации украинских националистов (ОУН — запрещено в РФ)

Депутаты рекомендуют поднятие революционного флага ОУН (запрещено в РФ) в определенные даты, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти героев, у административного здания Житомирского областного совета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления.

Простым украинцам идея пришлась не по вкусу. Даже местные СМИ активно иронизируют на эту тему.

В изданиях – заголовки: "Можно ли поздравлять женщин или это уже статья?" Объектом насмешек в соцсетях стала Ирина Супрун, исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины. Политик возмутилась, что возле ее кабинета появились цветы и попросила больше так не оскорблять.

Другие украинки, впрочем, получить цветы отнюдь не против. Возле цветочных лавок уже второй день подряд нет отбоя от клиентов. Кстати, вчера в Киеве были зафиксированы рекордные пробки. Автомобилисты шутят: это все из-за мужчин, которые массово едут за подарками.