Экс-директор по коммуникациям Белого дома пожаловалась на взлом почты

Бывший директор по коммуникациям Белого дома США Хоуп Хикс заявила комитету по разведке палаты представителей конгресса, что ее электронная почта была взломана. Она дала показания на закрытом заседании комитета по делу о так называемом "российском вмешательстве в американские выборы" перед уходом в отставку 1 марта.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, Хикс рассказала, что лишилась доступа к двум своим учетным записям в электронной почте. Один аккаунт она использовала как член предвыборной кампании Дональда Трампа, а другой был ее личным. По утверждению Хикс, один из ее аккаунтов был взломан. При этом она не уточнила, какой именно.

Ранее появилась информация, что Хикс якобы получала электронные письма с адресов, принадлежащих российскому правительству, спустя несколько недель после победы Трампа на выборах президента США. ФБР, по данным СМИ, предупреждало Хикс относительно полученных электронных писем, опасаясь, что это может быть "операция российских спецслужб".